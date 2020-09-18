البيت الأبيض: خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل

قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز يوم الخميس إن خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع.

ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

لكنه قال إن ثلاثاً منها في المنطقة. ولم يخض في التفاصيل. وتحدث ترامب بتفاؤل عن موافقة المزيد من الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاقي الإمارات والبحرين.

وأحد الاحتمالات هو عمان، التي حضر سفيرها حفل البيت الأبيض يوم الثلاثاء.



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