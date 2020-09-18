تونسي يضرم النار بجسده لمطالب اجتماعية

أضرم شاب عاطل عن العمل النيران في جسده في الشارع الرئيسي وسط العاصمة ليل الخميس في حادثة شبيهة بما أقدم عليه محمد البوعزيزي في عام .2010
وقال متحدث باسم الحماية المدنية، معز تريعة، لوكالة الأنباء التونسية إن الشاب أُصيب بحروق من الدرجة الأولى بكامل جسده وقد تم نقله على جناح السرعة، إلى مستشفى الحروق البليغة إلى ولاية بن عروس القريبة من العاصمة لتلقي الإسعافات اللازمة.
ولم تتوفر معلومات على الفور حول أسباب الحادثة ولكن الوكالة أشارت إلى أن الشاب من حاملي الشهادات العليا وقد أقدم على إشعال النيران من أجل مطالب اجتماعية.
وتتواتر مثل هذه الحوادث في تونس من قبل الشباب العاطل، منذ عام 2010 بعد أن أشعل بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه في 17 كانون أول/ديسمبر في سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة سلعه من قبل الشرطة.
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