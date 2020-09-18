رسمياً.. ليفربول يضم الكانتارا من بايرن ميونخ

ويعد الدولي الإسباني، الصفقة الثانية لليفربول هذا الصيف بعد اليوناني كوستاس تسيميكاس.

ولم يعلن ليفربول قيمة الصفقة أو مدة التعاقد بالتحديد إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب وقع 4 سنوات مقابل من 20 إلى 30 مليون يورو.



ولعب صاحب الـ29 عامًا دورًا رئيسيًا في تحقيق بايرن ميونخ للثلاثية الموسم المنصرم.