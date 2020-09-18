وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في بيان ان "نادي الزوراء يحصل على الرخصة الآسيوية بعد تطبيقه معايير الترخيص المطلوبة من قبل الاتحاد الآسيوي".

واوضح ان "نادي الزوراء اصبح جاهزاً للمشاركة في ملحق دوري ابطال اسيا الموسم المقبل".