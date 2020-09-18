المرور تحدد عدد ايام صلاحية الحجز الالكتروني

حددت مديرية المرور العامة، الجمعة، مدة الحجز الالكتروني للمراجعات التي يتم تقديمها عبر موقعها. وبحسب بيان مقتضب للمديرية تلقته الخليج 365، فان "مدة تقديم الطلبات عبر الموقع تكون مدتها ٧ ايام فقط، وستهمل عند تجاوزها المدة".يتبع...

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