أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن إحباط عملية سرقة للنفط عبر كسر الانبوب الناقل بين ميسان والبصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استكمالاً لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والحفاظ على الثروات الوطنية وبعملية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في لواء ٣٦الفرقة التاسعة قيادة عمليات البصرة وقوة من الفوج الثاني لواء مغاوير القيادة من احباط عملية سرقة للنفط عبر كسر الانبوت الناقل من حقل بازركان في ميسان الى الفاو".



وأضافت أن "العصابة كانت تنوي فتح ثقب بالانبوب في منطقة الغميح وادخال هوز بطول ١٥٠م مربوط بصهريج نوع فولفو لغرض تحميل النفط المسروق وحال دخول القوة الى المكان لاذت العصابة بالفرار بسيارة نيفارا مخلفة ورائها الصهريج والهوز المربوط به وتم الاستيلاء عليهما وتسليمهما للجهات المعنية".



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