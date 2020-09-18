خبير أمراض معدية 'يراهن' على موعد لقاح كورونا

كشف الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأميركية، عن توقعاته فيما يتعلق بموعد إقرار لقاح كورونا.
وأشار كبير خبراء الأمراض المعدية أمام لجنة في الكونغرس، إلى أن الباحثين يختبرون اللقاحات بإعطائها للبعض فعليا، بينما يمنح آخرون "علاجا وهميا"، ومراقبة الحاصلين على العلاج الفعلي، لمعرفة فيما إذا كان للقاح تأثير على أعراض فيروس كورونا المستجد.
وفيما يتعلق بترشيح اللقاح بوصفه فعالا، أوضح فاوتشي، أن الباحثين يحتاجون لدراسة تأثير الجرعات على ما يقارب 150 مصابا بالفيروس التاجي، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
ولفت أنتوني فاوتشي إلى أن كل المؤشرات تدل على إمكانية إيجاد حل للوباء الذي يجتاح العالم في وقت أقرب من الإطار الزمني المتوقع.
وكان فاوتشي قد كشف هذا الشهر عن الموعد المتوقع لاستئناف الحياة الطبيعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يختلف مع تقييم الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحاصر جائحة فيروس كورونا.
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