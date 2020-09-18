للحماية من السيول.. مصر تنشئ خمسة سدود جديدة

أعلنت رئيسة مدينة سفاجا في مصر هدى المغربي، الجمعة، عن إنشاء خمسو سدود في المدينة، ويجرى إنشاء بحيرة وحاجز خلفها على أودية مدينة سفاجا، للحماية من السيول.
ولفتت رئيسة مدينة سفاجا إلى ان "إدارة الأزمات تتعامل مع غرفة عمليات المحافظة وتطالع أخر الأنباء لحظة بلحظة، ويتم من خلالها التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية، ونقل أي حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التي تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول".
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