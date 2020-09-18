للحماية من السيول.. مصر تنشئ خمسة سدود جديدة

وذكرت المغربي في تصريح أنه" تم الاطمئنان على حالة السدود وتبين أن جميع المنشآت حالتها ممتازة ولا يوجد أى معوقات او مخالفات تعوق حركة المياه، وأنها جاهزة لاستقبال موسم السيول".

ولفتت رئيسة مدينة سفاجا إلى ان "إدارة الأزمات تتعامل مع غرفة عمليات المحافظة وتطالع أخر الأنباء لحظة بلحظة، ويتم من خلالها التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية، ونقل أي حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التي تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول".

