بومبيو يتهم الصين بـ"الصخب" عقب مناورات قرب تايوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الصين، الجمعة، بإحداث "صخب عسكري" بعد أن أعلنت بكين عن تدريبات عسكرية قرب تايوان.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي بجورجتاون في جويانا "لقد أرسلنا وفدا لحضور مراسم دفن (الرئيس الراحل لي تينج-هوي) وردّ الصينيون بإثارة صخب عسكري".
وتابع بومبيو "سأترك الأمر عند هذا الحد".
وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى منذ اعتراف واشنطن ببكين عام 1979.
وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار، زار تايبيه الشهر الماضي في زيارة نددت بها بكين.
واطلع عازار عن خلال الزيارة عن كثب على استجابة الجزيرة الناجحة والملفتة لفيروس كورونا، في وقت يتهم ترامب الصين بالتسبب بتفشي الوباء العالمي وهو ما تنفيه بكين.
وتنظر الصين إلى هذه الزيارات على أنها "استفزازية"، إذ تعتبر أن تايوان جزءا من أراضيها، وتعارض إقامة أية علاقة رسمية بين سلطات الجزيرة ودول أجنبية.
ويقول خبراء إن إدارة ترامب تدرك مخاطر تصاعد التوترات حول هذه الجزيرة.
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