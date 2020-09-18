"لا تشكو، قاتل!".. شعار النازية يظهر في العراق

"لا تشكو قاتل!".. شعار معروف يعود للعصر النازي، كان نظام أدولف هتلر يستخدمه لحشد الألمان للحرب، لكنه ظهر هذه المرة على بعد مئات الأميال من الأراضي الألمانية، وبالتحديد في العراق.. فما القصة؟



مجلة "دير شبيجل" والقناة الأولى بالتلفزيون الألماني نشرا صباح الجمعة، تحقيقا صحفيا يكشف عن توجهات نازية بين العاملين في شركة "أسغارد" الأمنية الألمانية التي تقدم خدماتها في العراق.

ووفق "دير شبيجل" تلجأ العديد من المؤسسات الحكومية الألمانية إلى شركة "أسغارد"، التي تتخذ من مدينة هام غربي ألمانيا، للحصول على خدمات أمنية، كما أنها تعمل على نطاق واسع في العراق.

وفي العراق، تتخذ الشركة من المنطقة الخضراء مقرا لها، وتنشط في مهام تأمين البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين، خاصة العرب.

"دير شبيجل" نشرت لقطات تعود لعام 2017 من داخل مقر الشركة في المنطقة الخضراء، وتظهر رسومات وشعارات نازية على جدران غرف المنتسبين لها، بينها شعار "لا تشكو قاتل!"، ورسومات صلبان معكوفة.. شعار نظام هتلر.

Advertisements

واتهم التقرير رئيس وحدة الشركة في العراق ديرك جاسمارك بأنه ذو توجهات نازية، ويكتب باستمرار تعليقات يمينية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "الإسلام كان وسيبقى المشكلة"، و"8% فقط من العرق الأبيض حول العالم لا يزال طاهرا".



ووفق التقرير، فإن هذا الكشف سيضع العديد من المؤسسات الحكومية الألمانية التي تتعامل مع الشركة في حرج كبير.

وتقدم الشركة نفسها على أنها شركة متخصصة في الاستشارات الأمنية والحماية الشخصية على المستوى الدولي، وتلتزم بالمهنية والحياد.

وتشمل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا، النازيون الجدد، وحركة مواطني الرايخ، وبغيدا المعادية للإسلام، والدم والشرف والمعركة ١٨ (الذراع المسلحة لتنظيم الدم والشرف)، وجميع هذه التنظيمات معادية للمهاجرين وترفض الدستور، والنظام الألماني بشكله الحالي، ولا تعترف سوى بالإمبراطورية الألمانية التي أسسها أدولف هتلر وانهارت بنهاية الحرب العالمية الثانية.

ويبلغ عدد المنتمين لكل تنظيمات اليمين المتطرف في ألمانيا حوالي ٢٥ ألف شخص، وفق تقديرات وزارة الداخلية، وفي الآونة الأخيرة كشفت السلطات الألمانية عن خلايا يمينية متطرفة في الجيش والشرطة.