اخبار العالم

شهيد فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - داوود عودة

الجمعة 2020/9/18 05:04 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد فلسطيني بسكتة قلبية نتيجة إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الصوت شمالي الضفة الغربية.

  • تقرير حقوقي: 27 شهيداً و2330 معتقلاً فلسطينيا خلال 6 أشهر 

 وقالت الوزارة، في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن الشهيد هو نضال محمد أكرم جبارين (٥٤ عاما)، فيما قالت مصادر محلية إنه طبيب أسنان. 

وأشارت المصادر المحلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة في جنين شمالي الضفة الغربية.  

  ولم يصدر تعقيب عن الجيش الإسرائيلي على الحادث. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهيد فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا