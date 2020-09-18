شهيد فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أعلنت الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد فلسطيني بسكتة قلبية نتيجة إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الصوت شمالي الضفة الغربية.

تقرير حقوقي: 27 شهيداً و2330 معتقلاً فلسطينيا خلال 6 أشهر

وقالت الوزارة، في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن الشهيد هو نضال محمد أكرم جبارين (٥٤ عاما)، فيما قالت مصادر محلية إنه طبيب أسنان.



وأشارت المصادر المحلية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت المواطنين الفلسطينيين بالقرب من حاجز برطعة في جنين شمالي الضفة الغربية.

ولم يصدر تعقيب عن الجيش الإسرائيلي على الحادث.