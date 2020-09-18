العربية: مصر تجاهلت الرد على طلب تركيا بشأن الحوار بسبب دعم الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 18 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات



نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن مصر تجاهلت طلب تركيا بشأن الانخراط في حوار بسبب التحفظ على سياسات أنقرة الإقليمية ودعمها للإخوان.

وأوضحت المصادر أن تركيا طلبت من مصر الدخول في حوار للتنسيق في ملف شرق المتوسط، لكن ملفات دعم الإخوان والتدخلات الإقليمية تعيق الاتصالات بين الجانبين.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للحوار مع مصر.

وقال أردوغان خلال حديث للصحفيين: "لا مانع لدينا في الحوار مع مصر.. لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".

ووفقًا لـ"رويترز"، أكد أردوغان أنه "مستعد للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو".

لكنه أشار إلى أن سحب سفينة التنقيب "عروج ريس" إلى الميناء تعتبر خطوة لها مغزاها، لافتا إلى أنها ستعود لعملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء أعمال الصيانة.