شكرا لقرائتكم رداً على تدريبات الصين قرب تايوان.. بومبيو: صخب عسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أعلنت بكين عن تدريبات عسكرية قرب تايوان رداً على زيارة مسؤول أميركي كبير إلى تايبيه، انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة التحرك العسكري الصيني، واصفاً إياه بـ"الصخب".

وقال في مؤتمر صحافي في جورجتاون في غويانا، "لقد أرسلنا وفداً لحضور مراسم دفن (الرئيس الراحل لي تينغ-هوي) وردّ الصينيون بإثارة صخب عسكري. سأترك الأمر عند هذا الحد".

هذا وبدأت الصين تدريبات قتالية قرب مضيق تايوان الجمعة، وهو اليوم الذي يعقد فيه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية كيث كراش اجتماعات رفيعة المستوى في تايبيه، حيث نددت بكين بتعزيز العلاقات بين تايوان، التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وبين الولايات المتحدة.

وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية كيث كراش عند وصوله تايبيه

إجراء منطقي

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانغ إن التدريبات، التي لم يذكر تفاصيل عنها، تجري قرب مضيق تايوان وتشارك فيها القيادة الشرقية للجيش الصيني.

وأضاف رن "إنها إجراء منطقي وضروري يستهدف الوضع الحالي في مضيق تايوان وحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".

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كما أردف أن تايوان شأن صيني داخلي بحت ولا يقبل أي تدخل أجنبي.

وقال رن في إشارة إلى الحزب الحاكم في تايوان "كثفت الولايات المتحدة وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي من تواطؤهما في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى حدوث اضطرابات متكررة".

تايوان وأميركا

"من يلعب بالنار سيحترق"

وأضاف أن محاولة "استخدام تايوان للسيطرة على الصين" أو "الاعتماد على الأجانب لبناء الذات" إنما هي من قبيل الأمنيات التي لا سبيل لتحققها على أرض الواقع. وقال "من يلعب بالنار سيحترق".

جاء إعلان الصين في الوقت الذي بدأ فيه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية كيث كراش أول يوم كامل من زيارته لتايوان لكنه بدأ الزيارة دون تغطية إعلامية ودون فاعليات إعلامية مفتوحة على جدول أعماله.

ومن المقرر أن يلتقي بالرئيسة تساي إينج وين في وقت لاحق اليوم، وسيحضر غدا السبت حفل تأبين للرئيس الراحل لي تينج هوي.