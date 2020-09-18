8 أطنان.. ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شنت مديرية التموين بالشرقية، برئاسة فائزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، عدة حملات تفتيشية على الأسواق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 1505 محاضر بمخالفات متنوعة، منها 1016 محضر مخالفة للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن رغيف الخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، فضلًا عن ضبط مخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

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جرى تحرير 489 محضر مخالفة للأسواق، ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

كما جرى ضبط 3 أطنان و450 كيلو دقيق بلدي مدعم، و100 شيكارة ملح، 204 عبوات زيت، و1500 كيس فول، و30 كرتونة بقسماط، و400 كيلو ردة، و1000 قرص مشبك، و500 كيلو أرز، و200 كيلو لحوم، و24 كرتونة دواجن، جميعها مجهولة المصدر.

وضبط 450 لتر بنزين 80 و4100 لتر سولار، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.