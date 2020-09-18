سقوط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:
شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم الجمعة، تساقط أمطار متوسطة على أنحاء المدينة، بالتزامن مع تعرضها لحالة من الطقس السيئ.
وقال المهندس خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت عصر اليوم الجمعة، لتساقط أمطار متوسطة ومتقطعة على جميع أنحاء المدينة.
وأضاف نائب رئيس المدينة، أنه جرى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة موجة حالة الطقس السيئ، ونشر المعدات الثقيلة على كافة الطرق الرئيسية، لمواجهة أي آثار للأمطار.
وأوضح أنه جرى تطهير مخرات السول، والتأكد من جاهزية وتأهب جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء، تحسبًا لحدوث سيول، مضيفًا: "حتى الآن لم نرصد أي سيول".
وأضاف أنه جرى التأكيد على جاهزية بالوعات الصرف الصحي، لصرف مياه الأمطار في حالة تزايدها.
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