محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب أ):
قال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج-تشانج خلال استقبال مسؤول أمريكي بارز اليوم الجمعة إن مزيدا من التبادلات المنتظمة بين حكومتي تايوان والولايات المتحدة سوف يعزز الشراكة بين الدولتين.
وجاء في بيان صدر اليوم إنه خلال اجتماع مغلق، قال سو إن الولايات المتحدة هي أحد أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لتايوان.
وتراس كيث كراتش، وكيل وزير الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي، والطاقة والبيئة، وفدا أمريكيا وصل إلى تايوان في وقت متأخر أمس الخميس.
وأثارت زيارة كراتش التي تستمر ثلاثة أيام غضب بكين.
وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ 1949 ولكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها.a
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء تايوان يستقبل مبعوثا أمريكيا ويتطلع لتوثيق العلاقات مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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