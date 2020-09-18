ميناء دمياط يستقبل 7 سفن و9 آلاف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
استقبلت هيئة ميناء دمياط 5 سفن للحاويات و2 للبضائع العامة، تزامنا مع مغادرة 3 أخرى للحاويات و6 للبضائع العامة، اليوم الجمعة، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 8 سفن.
وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 12951 طن رمل.
أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 9760 طن قمح و200 طن صودا و2000 طن ذرة و1223 طن خشب زان.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 72499 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 21940 طنا.
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