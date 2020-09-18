تسجيل 692 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.
قالت الكيلة في بيان صحفي إن القدس سجلت
وأضافت الكيلة أن هناك 40 مريضًا "في غرف العناية المكثفة بينهم سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي". وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ 44037 تعافي منها 30842 وبلغت الوفيات 286.
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