آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة ووقفة مناهضة لاتفاقيات التطبيع

أدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لوقفات مناهضة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
عقب انتهاء صلاة الجمعة، نظم "حزب التحرير" وقفة مناهضةلاتفاقيات التطبيع. في غضون ذلك اعتقلت القوات ا لإسرائيلية 6 مقدسيين من المسجد الأقصى وأبواب المسجد.
وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية أن المعتقلين هم: راميالفاخوري، جهاد قوس، ابراهيم النتشة، الشيخ رأفت نجيب، أحمد غزالة، وعصام نجيب.
يأتي ذلك، بعدما اقتحم عشرات المستوطنين أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية، في وقت تعالت فيه دعوات اليمين الإسرائيلي إلى تكثيف الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.
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