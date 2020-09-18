آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة ووقفة مناهضة لاتفاقيات التطبيع

أدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لوقفات مناهضة لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وفقًا لموقع روسيا اليوم. عقب انتهاء صلاة الجمعة، نظم "حزب التحرير" وقفة مناهضة لاتفاقيات التطبيع. في غضون ذلك اعتقلت القوات ا لإسرائيلية 6 مقدسيين من المسجد الأقصى وأبواب المسجد. لاتفاقيات التطبيع. في غضون ذلك اعتقلت القوات ا لإسرائيلية 6 مقدسيين من المسجد الأقصى وأبواب المسجد. Advertisements وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية أن المعتقلين هم: رامي الفاخوري، جهاد قوس، ابراهيم النتشة، الشيخ رأفت نجيب، أحمد غزالة، وعصام نجيب. الفاخوري، جهاد قوس، ابراهيم النتشة، الشيخ رأفت نجيب، أحمد غزالة، وعصام نجيب. يأتي ذلك، بعدما اقتحم عشرات المستوطنين أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية، في وقت تعالت فيه دعوات اليمين الإسرائيلي إلى تكثيف الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.

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