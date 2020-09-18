إيران: المناطق كافة في وضع خطير وحصيلة الوفيات قد ترتفع إلى 54 ألفًا

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن المناطق كافة في وضع صحي أحمر وخطير، بالنسبة لتفشي جائحة كورونا، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يرفع إجمالي الوفيات حتى 54 ألفًا مع نهاية الخريف.
وحث نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، المواطنين على عدم التنقل بين المدن، إلا في الحالات الضرورية، وتجنب السفر، وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الجسدي، مشيراً إلى أن نسبة ارتداء الكمامات في البلاد لا تتجاوز الخمسين بالمائة حالياً.
وأضاف حريرجي، أنه لم يعد
وفي السياق ذاته، قال علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة الفيروس في طهران، إن العاصمة الإيرانية بدأت تشهد موجة ثالثة مبكرة من الإصابات، مشيراً إلى دخول 720 مصابا بالفيروس إلى مشافي طهران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في رقم قياسي منذ ثلاثة أسابيع.
ودعا زالي السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة في العاصمة طهران، وإعادة فرض بعض القيود على حركة المواطنين في المدينة، مشيراً إلى أن بدء الدوام المدرسي، وقرار إلغاء تعليق عمل ثلث الموظفين مؤخراً، أدى إلى زيادة الحركة في وسائل النقل العام، وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الإصابات بالفيروس.
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