العراق: انفجار داخل قاعدة سبايكر الجوية وسط البلاد

كشفت خلية الأعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة عن وقوع انفجار داخل قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين (180كم شمالي بغداد). قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين (180كم شمالي بغداد). وأوضح بيان للخلية أن "كدساً للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع أنفجر في قاعدة الشهيد ماجد التميمي (سبايكر) بسبب سوء التخزين".

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