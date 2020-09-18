وفاة عالم الاجتماع الجزائري عبدالمجيد مرداسي

توفى عالم الاجتماع والمؤرخ الجزائري، عبدالمجيد مرداسي، مساء أمس الخميس، بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب مصدر من أسرته، عن عمر ناهز 75 عامًا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
يعتبر البروفيسور في جامعة قسنطينة، بشمال شرق الجزائر، عبدالمجيد مرداسي، من أنشط الباحثين في مجالي التاريخ وعلم الاجتماع وأبرزهم في البلاد، وذلك بالتزامن مع تدريسه في جامعاتجزائرية أخرى وإلقائه محاضرات في جامعات فرنسية عدة، وعلى رأسها جامعة السوربون في باريس.
كان مرداسي، الذي ينحدر من أسرة قسنطينية حضرية عريقة، حائزًا على شهادة دكتوراه دولة في علم الاجتماع وشهادة جامعية أخرى في التاريخ، وهو ما ساعده على إنجاز بحوث ودراسات ممتازة
من بين مؤلفاته المنشورة باللغة الفرنسية كتاب "قاموس الموسيقات والموسيقيين في قسنطينة"، و"الوظيفة الرئاسية في الجزائر".
ويعرف الراحل، الذي ستُشيّع جنازته اليوم الجمعة بمسقط رأسه قسنطينة، بمساهماته بمقالات في مجال تخصصه في مختلف وسائل الإعلام الجزائرية.
تجدر الإشارة إلى أن الراحل عبدالمجيد مرداسي هو والد وزيرة الثقافة السابقة، مريم مرداسي.
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