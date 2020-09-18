من أجل حماية المناخ من التغير … توصيات بزرع شجرة سنويا عن كل فرنسي

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فرنسا
خلص تقرير يرمي الى مساعدة الحكومة الفرنسية على إيجاد حلول لحماية الغابات من تبعات التغير المناخي، إلى ضرورة “زرع 70 مليون شجرة سنويا مدى 30 عاما، أي بمعدل شجرة واحدة عن كل نسمة”.
ومن أبرز الخلاصات أيضا إنشاء “صندوق من أجل مستقبل الغابات بتمويل من القطاعين العام والخاص ومع تزويده 300 مليون يورو سنويا على ثلاثين عاما”، وفق التقرير الذي سلمته أمس النائبة أن لور كاتلو من الحزب الرئاسي “الجمهورية إلى الأمام” إلى وزير الزراعة جوليان دونورماندي.
وتضم فرنسا ما يقرب من 17 مليون هكتار من الغابات.
وأشار التقرير إلى أن مهمة الصندوق ستقوم على “إعادة تكوين واسعة للغابات المنكوبة واتخاذ إجراءات استباقية والتكيف وفق المعارف المتوافرة لدينا في المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي وإقامة غابات جديدة”.
وخلص التقرير إلى الحاجة إلى “8,8 مليارات يورو مدى 30 عاما، أي بمعدل 300 مليون يورو سنويا”.
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