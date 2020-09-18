فنان الراب “الغراندي طوطو” ينقض على صدارة “الترند” بالمغرب – فيديو

أصدر فنان الراب، “الغراندي طوطو”، ليلة أمس الخميس، عملا جديدا، من ألبومه “كامليون/الحرباء”، بعنوان “hallahalla”، استطاع أن يتربع على عرش قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على يوتوب المغرب.

وحضي العمل الجديد لطه فحصي، المعروف فنيا بلقب “طوطو”، باهتمام عشاق الراب، منذ الساعات الأولى من إصداره، وجمع في أقل من 12 ساعة من صدوره ما يقارب نصف مليون مشاهدة.

وترعى شركة “سوني” العالمية ألبوم ” كامليون”، بعد التوقيع، أخيرا، مع طوطو.

وتحدث طوطو في وقت سابق لـ”اليوم 24″ عن ألبومه الجديد، وتفاصيل التوقيع مع شركة “سوني” للموسيقى، التي سترعى ألبوما آخر، حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

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