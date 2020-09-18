تطوان.. شاب في عقده الثاني ينهي حياته شنقا داخل منزل أسرته

أنهى شاب في عقده الثاني حياته شنقا، مساء أمس الخميس، في تطوان، في منزل أسرته، الموجود في شارع الهلال الأحمر.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، إلى أن شابا من مواليد عام 1997، عثر عليه أحد أفراد أسرته، معلقا بواسطة حبل متين، داخل غرفة المنزل، لأسباب مجهولة، ما خلف صدمة بين أقاربه”، وجيرانه.

ورجحت مصادر مقربة من عائلة الهالك أن يكون سبب الانتحار راجع إلى اضطرابات نفسية، كان يعانيها قيد حياته.

وجرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات في مستشفى سانية الرمل، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية للوقوف على ظروف، وملابسات الانتحار، بينما باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.