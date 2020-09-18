حركة “فتح” تعتذر للمغاربة عن نشرها خريطة مجتزأة للمملكة..وتؤكد رفضها “المقارنات المشبوهة بين القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء المفتعل”

عبرت حركة التحرير الوطني الفلسطين عن اعتذارها عن إحدى المنشورات التي وردت بأحد مواقعها الإلكترونية، والتي تضمنت خريطة للعالم العربي أظهرت المملكة المغربية مفصولة عن صحرائها، مؤكدة ثباث مواقفها من قضية الوحدة الترابية للمغرب.

وأكدت حركة فتح، في تنويه صادر عن مفوضية التعبئة والتنظيم، وجهته “إلى أبناء الشعب المغربي الحبيب” أن المنشور المذكور قد جاء بشكل خاطىء بعدما اعتمد على خريطة تم أخذها من موقع البحث غوغل دون التحقق من تفاصيلها، حيث ظهرت خريطة فلسطين دون ألوان علمها، وكذلك خريطة المملكة المغربية مجتزأة من إمتداد وحدتها الترابية.

وقالت الحركة إنها أجرت إتصالات لتصحيح الخطأ على أعلى المستويات، وتم بالفعل حذف الخريطة فورا ووضع صورة جديدة لخارطة الوطن العربي.

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ونوه المصدر إلى أنها قامت بمعالجة الخطأ فوراً انطلاقا من “إيمان حركة فتح بضرورة وحدة وسلامة كل الدول العربية، ودعمنا للوحدة الترابية للمملكة المغربية”، وبأن موقف الحركة هو ذات موقف السلطة والذي جاء في الفقرة (8) من البيان المشترك الاخير في الموضوع بين حكومات البلدين والذي جاء فيها تأكيد “الجانب الفلسطيني موقفه الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ودعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك باعتباره حلا جديا وواقعيا وذي مصداقية، وعبّر عن رفضها لمطلق لكل المقارنات المغلوطة والمشبوهة بين القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وبين ذلك النزاع الإقليمي المفتعل”.

كما عبرت الحركة عن رجائها من “جميع أبناء الشعب المغربي الحبيب الحذر من خطورة الإنجرار إلى أي حملات مغرضة تستهدف الإساءة لعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمغربي ونضالاتهم المشتركة، والنيل من صمود وثبات الفلسطينيين في هذا الظرف الدقيق والصعب”.