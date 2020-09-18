الجريني: درست الهندسة.. وكنت أخجل من الغناء أمام أبي

كشف الفنان المغربي، عبد الفتاح الجريني، قصة بدايته في ميدان الغناء، الذي فضله على مجال دراسته الهندسة، موضحا أن خجله في البداية كان مسيطرا عليه، إلى درجة أنه لم يستطع الغناء أمام والده.

وكشف الفنان المغربي، الذي حل ضيفا على الفنان المصري أمير كرارة، في حلقة الأسبوع الحالي من برنامجه “سهرانين” على قناة “ON” المصرية، أن مجال دراسته في الهندسة كان بعيدا عن الفن، الذي اتخذه منذ البداية هواية قبل دخوله معهد الموسيقى بالصدفة.

وأشار الجريني إلى أنه كان يخجل من الغناء أمام الناس، وكان يغني وسط السيارات حتى يسمع نفسه، ولا يسمعه أحد.

وأضاف الجريني أنه لم يغن أبدا أمام والده، الذي اكتشف موهبته بعد مشاهدته على شاشة التلفزة، إذ عندما سمعه يغني، التفت إلى شقيقه، وأخبره بأنه موهوب حقا.

وانطلقت مسيرة الجريني من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية، الذي بث على قناة mbc، عام 2007، بعنوان “نجوم العرب”.