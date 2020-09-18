شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يعلن البدء في إعادة تصدير النفط الليبي والان نبدء بالتفاصيل
أعلن المشير خليفة حفتر، قائد مايسمى بـ "الجيش الوطني الليبي"، في كلمة متلفزة ظهر اليوم الجمعة البدء في إعادة تصدير النفط الليبي.
وقال حفتر"تَقَرَرَ إعادة تصدير النفط، مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً للعائدات المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، ونحن حريصين في ذلك على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين".
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