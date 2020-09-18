'جائزة الشاعر عادل محسن' إكراماً لروح فقيد العراق

اعلن المشرف العام لحفل جائزة الهلال الذهبي الصحافي حيدر النعيمي على صفحته على انستاغرام عن تسمية جائزة حقل "أفضل مطرب أو مطربة غنى تايتل"، بأسم "جائزة الشاعر عادل محسن" اكراماً للراحل الذي فقدناه هذا الاسبوع.

وجاء في القرار التالي: "أكراماً لروح فقيد العراق والشعر الشاعر الكبير عادل محسن سيتم تسمية جائزة حقل " أفضل مطرب أو مطربة غنى تايتل "، بأسم "جائزة الشاعر عادل محسن " أكراماً له كونه كان أحد أعضاء لجنة التحكيم المختارة لهذا الحقل . Advertisements كما سيتم تأجيل طرح البوستر الرسمي لحفل جائزة الهلال الذهبي، الدورة الثانية " دورة الفنان بهجت الجبوري لمدة ثلاثة أيام "، والذي كان من المقرر أن يطلق هذا اليوم. الرحمة والمغفرة للشاعر الأخ والصديق والحبيب الأنسان عادل محسن والصبر والسلوان لعائلته الكريمة."

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