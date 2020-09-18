الصور الأولى من زفاف هبة طوجي

ومعلوف عازف بوق ومؤلف وموزع وأستاذ موسيقي مشهور عالميا. وهو مولود عام 1980 في بيروت، لبنان هو ابن عازف البوق نسيم معلوف وعازفة البيانو ندى معلوف وحفيد الصحافي والاختصاصي الموسيقي رشدي معلوف، ومن أقارب الكاتب أمين معلوف. ويعيش في العاصمة الفرنسية باريس.



وحصل ابراهيم معلوف على عدة جوائز عالمية عن مسابقة البوق الدولي المجري في Pilisvörösvár في عام 2002، جائزة في مسابقة البوق الوطني (واشنطن دي سي) في عام 2001 وجائزة في مسابقة موريس الدولي أندريه في باريس في عام 2003.

يُذكر أنه بإيعاز من قصر الإليزيه، ستسخّر قناة "فرانس 2" الفرنسية، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) هواءها ليوم خاص بلبنان، سيتضمن نقلاً مباشراً من باريس وبيروت، وحفلاً غنائياً ضخماً سيجمع نجوماً لبنانيين وعالميين. وفي التفاصيل، فقد أعلنت مجموعة شبكة التلفزيون الرسمية الفرنسية في بيان لها عن تغطية خاصة من أجل لبنان طوال يوم الخميس الأول من أكتوبر، لتتوّج مساء اليوم نفسه بسهرة فنية يعود ريعها الى المتضررين من انفجار مرفأ بيروت. وقد أوكلت الجهات الرسمية الفرنسية مهمة الإدارة الفنية لهذا الحفل للمؤلف الموسيقي اللبناني-الفرنسي إبراهيم معلوف الذي سيشرف على التفاصيل كافةً. من لبنان، ستشارك الفنانة هبة طوجي والمؤلف الموسيقي أسامه الرحباني اللذان عبّرا عن اعتزازهما بالمشاركة في هذا العمل الكبير الذي تقيمه الدولة الفرنسية محبةً ودعماً للبنان، بحيث سيكون لهبة إطلالات عدة خلال الحفل مع أسامه الرحباني وعدد آخر من المشاركين.

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