في يوم واحد.. القبض على 24 متهما نفذوا جرائم مختلفة في بغداد

وقال بيان للمديرية تلقته الخليج 365، انه "تمكنت مكاتب مكافحة اجرام ( بغداد الجديدة وباب الشيخ والمنصور ) من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع، فيما ألقى مكتبا مكافحة اجرام (حسينية المعامل والتاجي) القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجريمة خطف وفق المادتين ٤٢٢ و ٤٣٢ ق.ع".واضاف البيان "وألقت مكاتب مكافحة اجرام (الحبيبية ومكتب سرقة سيارات الرصافة و القدس والمحمودية والنهروان)القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية وفق المادة ٤٤٦ ق.ع".

وتابع "كما تمكنت مكاتب مكافحة اجرام ( الاعظمية والزهور والشعب والكرادة والكرامة والصالحية والمدائن والبياع وحي العامل والغزالية والكاظمية) من القاء القبض على أحد عشر متهما لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير ومطلوبين ، وفق المواد ٤٤٦ و ٤٤٣ و٤٤٢ و ٢٨٩ و ٢٩٢ و ٢٩٨ ق.ع".



واشار البيان "فيما ضبط مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ ثلاث عجلات والقى القبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط على العجلات."