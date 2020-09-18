اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الجمعة، القبض على 24 متهما خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تنفيذهم جرائم مختلفة في مناطق متفرقة في العاصمة.
واضاف البيان "وألقت مكاتب مكافحة اجرام (الحبيبية ومكتب سرقة سيارات الرصافة و القدس والمحمودية والنهروان)القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية وفق المادة ٤٤٦ ق.ع".
وتابع "كما تمكنت مكاتب مكافحة اجرام ( الاعظمية والزهور والشعب والكرادة والكرامة والصالحية والمدائن والبياع وحي العامل والغزالية والكاظمية) من القاء القبض على أحد عشر متهما لقيامهم بسرقات مختلفة وتزوير ومطلوبين ، وفق المواد ٤٤٦ و ٤٤٣ و٤٤٢ و ٢٨٩ و ٢٩٢ و ٢٩٨ ق.ع".
واشار البيان "فيما ضبط مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ ثلاث عجلات والقى القبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط على العجلات."
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد.. القبض على 24 متهما نفذوا جرائم مختلفة في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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