كذلك تتضمن الإجراءات الحدّ من إمكانية العثور بواسطة أداة البحث على أي مجموعات ذات طبيعة عنفية، وسيظهر محتوى هذه المجموعات بدرجة أقل من السابق في خدمة الأخبار.
وسيصل الأمر إلى حذف هذه المجموعات فورا؛ في حال تضمنت تهديدا بتنفيذ أعمال عنفية، حتى لو كانت هذه التهديدات من خلال استخدام رموز أو عبارات مستترة.
أما بالنسبة للمجموعات التي تتناول مواضيع صحية، فقد شدد نائب رئيس قسم الهندسة في ”فيسبوك“ توم أليسون، يوم الخميس، في منشور على مدوّنة، على ”أن يحصل الناس على المعلومات الطبية من مصادر مأذون لها“.
ومن التدابير الأخرى، منع المشرفين على المجموعات المحذوفة من إعادة فتح غيرها ”لبعض الوقت“.
كانت هذه تفاصيل خبر 'فيسبوك' تتخذ إجراءات ضد المضللين والمحرضين على العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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