أهالي الشافعية يهددون بقطع الطريق الرابط الديوانية بالنجف

قرر اهالي قضاء الشافعية في محافظة الديوانية، الجمعة، تنظيم اعتصام امام قائممقامية القضاء بسبب عدم استجابة الحكومة المحلية لمطالبهم، فيما هددوا بقطع الطريق الربط محافظتهم بالنجف. وقال بيان لمجموعة من مواطني القضاء تلقته الخليج 365، "يستمر تهميش قضاء الشافعية من قبل الحكومة المحلية ممثلة بالمحافظ وكافة مدراء الدوائر الخدمية في المحافظة بعد قطعهم وعد بتنفيذ مطالب ابناء القضاء في زيارتهم للقضاء الاسبوع الماضي بعد مظاهرات حدث في القضاء معتقدين بتسويفهم سوف نسكت وعليه".



واضاف البيان، "قرر ابناء قضاء الشافعية تنظم اعتصام مفتوح يوم الاحد القادم ٢٠٢٠/٩/٢٠ امام قائممقامية القضاء وقطع الطريق الرابط بين النجف والديوانية ولنا خطوات تصعيده اخرى في حال استمر التسويف".

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