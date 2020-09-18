الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي الخاص بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن الموقف الوبائي اليومي الخاص بفيروس كورونا في العراق، مشيرة إلى تسجيل 4305 إصابات جديدة و76 وفاة و4205 حالة شفاء من الفيروس. وأدناه جدول بتفاصيل الموقف الوبائي حسبما ورد من الوزارة:

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