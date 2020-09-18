شكرا لقرائتكم ترمب: قرار بحظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن قرارا بحظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" سيبدأ اعتباراً من الأحد المقبل.

وكان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعكف على إجراء "مراجعة عميقة" للصفقة التي أبرمتها أوراكل مع الشركة الصينية الأم لتطبيق مشاركة التسجيلات المصورة الرائج تيك توك.

وقال كودلو إن "الأمن والملكية" عاملان مهمان في عملية المراجعة من وجهة نظر الرئيس دونالد ترمب، وفقا لوكالة "رويترز".

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وتجري بايت دانس مناقشات مع كل من أوراكل وول مارت للحصول على حصص في العمليات الأميركية، ويمثل هذا الأمر خروجًا عن الصفقة التي كادت أن تكتمل منذ عدة أسابيع بقيمة بين 20 و30 مليار دولار.

وانهارت هذه الصفقة بعد أن تراجعت الصين، قائلة: إن بايت دانس تحتاج إلى الموافقة على صفقة تتضمن تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها تيك توك.

وقدمت بايت دانس اقتراحًا يتجنب بيع الأصول الأميركية أو كل تيك توك – التي قال ترمب إنها ضرورية لتجنب الحظر – بسبب المحادثات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) ومسؤولي الخزانة.

وتعول بايت دانس على أن اقتراحها مع أوراكل يعالج مخاوف لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) بناءً على طبيعة مخاوف الحكومة الأميركية بشأن مشاركة البيانات.