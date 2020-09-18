شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يكشف اعتماد الجماعة الإرهابية على الحسابات الوهمية لمواصلة التحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب غطاطى، إن جماعة الإخوان الإرهابية لها تاريخ طويل من التضليل والفيديوهات المفبركة ونشر الشائعات، حيث تريد هذه الجماعة الخبيثة تشويه صورة المؤسسات القومية والتقليل من حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، وبالتزامن مع الإعلان عن تدشين حزمة من المشروعات القومية سواء تلك التي تم الانتهاء منها أو التي يتم الإعلان عن بدء العمل فيها، نجد هذه الجماعة الإرهابية تنشر الشائعات وتروج لأخبار كاذبة هنا وهناك حول هذه المشروعات الجديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية تستخدم حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لعمل تريندات تستهدف من خلالها تشويه صورة مؤسسات الدولة، وفى بعض الأوقات يتم استئجار بعض الأشخاص بمقابل مادى للعمل على التريند الخاص بهم، خاصة وأن هناك تطبيقا تستخدمه جماعة الشر يساعدها فى فبركة التغريدات عبر منصات التواصل المختلفة.

وأكد عضو البرلمان، إن المواطن لا يتعامل إلا مع الواقع وليس الفيديوهات المفبركة التي تذيعها القنوات الإرهابية ليل نهار، بشأن الأخبار الكاذبة والشائعات كثيرة، ولكن الواقع أصبح يفرض نفسه على الجميع، فعلى الرغم من الحرفية الكبيرة لهذه الجماعات الإرهابية في محاولة تزييف الوعى إلا أن الجميع لمس النتائج على الأرض، وهو ما تسبب في إفشال مخطط هذه الجماعة الإرهابية ودعوات التحريض والدعوة للعنف.

هذا وتعتمد الجماعة الإرهابية على الهاشتاجات المضروبة"، حيث تسعى الجماعة الإرهابية جاهدة إلى استغلال واستخدام جميع الأدوات التى تمتلكها للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها عن طريق منصات السوشيال ميديا، ويأتى ذلك بعد أن فشلت الكثير من المخططات الأخرى التى حاولت من خلالها الإساءة للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

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