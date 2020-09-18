صورة تكشف حيلة أم استغلت طفلها في التسول بعابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

رصد رجال مباحث قسم شرطة عابدين لأحد الأطفال يقوم بممارسة أعمال التسول بمنطقة عابدين عقب تداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بتداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لأحد الأطفال "بلا مأوى" بدائرة القسم.

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بإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من العثور على الطفل المعني وتبين أنه (سن 14 - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين ارتدائه ذات الملابس الرثة التي كان يرتديها بالصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وقيامه باستجداء المارة.

وباستكمال الفحص تبين حضوره يوميا من محل إقامته وتغيير ملابسه، وارتداء ملابس رثة للتسول بها بتحريض من والدته (عاملة نظافة - مقيمة ذات العنوان).. باستدعائها ومواجهتها اعترفت بتحريضها له على القيام بذلك للحصول على المال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.