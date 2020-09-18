الاتحاد الأوروبي يعارض عقوبة الإعدام في قضية قتل بفيتنام

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب أ):

أعرب الاتحاد الأوروبي عن معارضته اليوم الجمعة لاستخدام "عقوبة الإعدام بأي من أشكالها"، عقب صدور حكمين بالإعدام في قضية قتل في فيتنام في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: "هناك إجماع كبير ومتنام في العالم ضد استخدام عقوبة الإعدام. يدعو الاتحاد الأوروبي فيتنام إلى تبني مذكرة تفاهم بشأن استخدام هذه العقوبة كخطوة أولية تجاه إبطالها".

وقضت محكمة في هانوي يوم الاثنين بالإعدام بحق "لي دينه كونج" وشقيقه "لي دينه تشوك" في جريمة قتل رجال شرطة، فيما يواجه 27 آخرون عقوبات مطولة بالسجن.

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وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي: "تثير التقارير بشأن شروط وإجراءات المحاكمة أيضا مخاوف خطيرة. يدافع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشدة عن سيادة القانون وعن الحق الكامل في محاكمة نزيهة بمقتضى نص المادة 14 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، التي وقعت عليها فيتنام".

وتركزت المحاكمة على واقعة تعود للأول من يناير الماضي، بين قرويين والشرطة في قرية دونج تام، على مشارف هانوي حيث يتم إنشاء مطار على أرض زراعية، ادعى مزارعون بأحقيتهم فيها في السابق.

وفي التاسع من يناير، داهم نحو ثلاثة آلاف شرطي القرية في الفجر. واندلعت مواجهة قتل خلالها زعيم القرية ثلاثة من رجال الشرطة.