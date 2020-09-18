محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ
أعلنت وزارة النقل الصينية اليوم الجمعة، فقدان 10 أشخاص بعد اصطدام قارب صيد وغرقه قبالة الساحل الجنوبي الغربي لمدينة "داليان" بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.
وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وأن قوات البحث والإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث للبحث عن المفقودين.
ولم يتم الكشف عن أسباب وملابسات الحادث حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر فقدان 10 أشخاص بعد غرق قارب شمال شرقي الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.