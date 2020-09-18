فقدان 10 أشخاص بعد غرق قارب شمال شرقي الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - أ ش أ

أعلنت وزارة النقل الصينية اليوم الجمعة، فقدان 10 أشخاص بعد اصطدام قارب صيد وغرقه قبالة الساحل الجنوبي الغربي لمدينة "داليان" بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقي الصين.

وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وأن قوات البحث والإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث للبحث عن المفقودين.

ولم يتم الكشف عن أسباب وملابسات الحادث حتى الآن.