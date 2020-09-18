بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص في حادثتين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، في حادثتين منفصلتين في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين وفاة فهد صالح عبد الحميد، 11 سنة، نتيجة سقوطه من سيارة في قرية القصر بمركز الداخلة، ووفاة، عادل بشندي خيار 56 عامًا، محمد عادل بشندي، 9 أعوام، إثر انقلاب عربة كارو عليهما في قرية القلمون بمركز الداخلة.

جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.