محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، في حادثتين منفصلتين في محافظة الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام.
تبين وفاة فهد صالح عبد الحميد، 11 سنة، نتيجة سقوطه من سيارة في قرية القصر بمركز الداخلة، ووفاة، عادل بشندي خيار 56 عامًا، محمد عادل بشندي، 9 أعوام، إثر انقلاب عربة كارو عليهما في قرية القلمون بمركز الداخلة.
جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص في حادثتين بالوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.