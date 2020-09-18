الرئيس الأفغاني يوافق على إدراج اسم الأم في بطاقات الهوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

وافق الرئيس الأفغاني، أشرف غني على إدراج اسم الأم في بطاقات الهوية الوطنية في البلاد.

ومنذ سنوات، تكافح ناشطات من أجل التغيير، الذي يرى خبراء أنه خطوة مهمة باتجاه المساواة بين الجنسين. واسم الأب مدرج بالفعل في بطاقات الهوية.

قال متحدث باسم غني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة "اسم الأب مدرج رسميا في بطاقات الهوية الوطنية إلى جانب تفاصيل شخصية أخرى".

Advertisements

وقالت الناشطة، هيثر بار من منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية ومقرها نيويورك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إنها خطوة مهمة بشكل كبير".

وأضافت "سيكون لذلك آثار فورية على العالم بالنسبة للمرأة، حيث يجعل من السهل عليهن الحصول على تعليم ورعاية صحية وجوازات سفر ووثائق أخرى لأطفالهن والسفر مع أطفالهن".

كان زعيم سابق لحركة طالبان يدعى سيد أكبر أغا قد قال قبل حوالي عامين إنه بالنسبة للأفغان، فإن وضع أسماء الأمهات على بطاقات هويتهم سيكون "عارا".