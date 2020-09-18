بورصتا دبي وإسرائيل للماس توقّعان تفاهماً لتعزيز التجارة الإقليمية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن توقيع مذكرة تفاهم، خلال مؤتمر افتراضي، أمس، بين بورصة دبي للماس التابعة له وبورصة إسرائيل للماس. وأوضح المركز، في بيان، أن هدف المذكرة يتمثل في تعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين الرائدتين على مستوى العالم، وبموجبها سيتم تأسيس مكتب تمثيلي لبورصة إسرائيل للماس في برج الماس بدبي، وبالمثل سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتباً للمبيعات في مقر بورصة إسرائيل للماس بمدينة رمات جان في إسرائيل.

وأصبحت دبي بشكل سريع أحد مراكز تجارة الماس الرائدة في العالم،

حيث إنه في عام 2003، بلغت القيمة الإجمالية للماس الخام والمصقول المتداول في الإمارة 13.2 مليار درهم، وهو رقم ارتفع بشكل كبير العام الماضي ليصل إلى 84 مليار درهم.

Advertisements

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن «الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين بورصة دبي للماس وبورصة إسرائيل للماس تعد اتفاقية مهمة تفتح إمكانات هائلة لكلا الطرفين، فمركز دبي للسلع المتعددة مكلف من

قبل حكومة دبي بدفع التجارة العالمية للسلع عبر دبي». وأضاف أن «هذه الاتفاقية ستجذب الشركات إلى الإمارة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإقليمية والدولية لهذا الحجر الثمين»، مشيراً إلى أن «الاتفاقية تمهد الطريق لمزيد من التعاون عبر مجموعة من السلع في وقت مؤاتٍ للغاية للتنمية في المنطقة. نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في إسرائيل».

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الماس رئيس بورصة إسرائيل للماس، يورام دفاش، إن «دبي أصبحت بمنطقتها الحرة وظروف العمل المريحة، واحداً من أهم مراكز الماس في العالم». وأضاف: «سنتمكّن عبر هذه الاتفاقية من البناء على هذه العلاقات، بما يعود بالفائدة على الأعضاء المسجلين في كلتا البورصتين».