إيران تسجل 144 حالة وفاة و3 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وفاة 144 شخصًا وإصابة 3049 آخرين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة

الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 23952 حالة، فيما بلغ إجمالي المصابين 416198 حتى الآن.

وقالت الوزارة إن 3869 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة

يرقدون في غرف العناية المركزة.

وأعلنت في بيان أمس الخميس، أن 28 إقليمًا من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 13 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليمًا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.