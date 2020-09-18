حكومة بريطانيا تطرح إمكان فرض إغلاق شامل ثانٍ

اعترفت الحكومة البريطانية بإمكان فرض إغلاق وطنى ثانٍ فى بريطانيا بسبب جائحة كورونا، ونقلت صحيفة إندبندنت عن وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، قوله إنه من الممكن أن يتم إغلاق وطنى ثانٍ كآخر خطوط الدفاع ضد ارتفاع إصابات كورونا فى البلاد.
ورفض هانكوك، صباح اليوم الجمعة، تحديد مدى اقتراب بريطانيا من موجة ثانية من القيود على مستوى البلاد، لكنه قال إن الحكومة ستقوم بكل ما هو ضرورى من أجل إبقاء الشعب آمنًا.
وأوضح هانكوك، بعد فرض قيود جديدة فى منطقة الشمال الشرقى،
وقالت صحيفة إندبندنت إن أكثر من 11 مليون شخص من إجمالى 65 مليون عدد سكان بريطانيا يخضعون حاليا لقيود كورونا التى تم فرضها فى بعض المناطق مثل مانشستر الكبرى والشرق الشمالى وبيرمنيجهام ولانكشاير وليستر.
وفيما يتعلق باحتمالات الإغلاق الشامل، قال هانكوك " إنه ليس أمرا مستبعدا تماما، ولكنه ليس بالأمر الذى نرغب به أمرا، فهو آخر خطوط الدفاع، فالبلاد تحتاج مجددا إلى الاتحاد والاعتراف بأن هناك تحدى خطير، وأن الفيروس يتسارع".
وتابع قائلا: للآسف: الحالات لا تزيد فقط مع الأسف، بل يزيد أيضا عدد من ينتهى بهم الأمر فى المستشفى. وقال إن الإغلاق الشامل هو آخر خطوط الدفاع، ونريد أن نستخدم العمل المحلى ونتجنب الإغلاق الوطنى".
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