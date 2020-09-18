كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربني وبكى.. أردوغان يواصل استفزاز ماكرون بشأن المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مجددا تحاول تركيا استفزاز العالم بتصرفاتها، وكان آخر ما قامت به هو مهاجمة فرنسا على لسان وزير دفاعها خلوصي آكار اليوم الجمعة، والذي أكد في تصريحاته أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصب الزيت على نار المشاكل في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف وزير الدفاع التركي في تصريحاته المستفزة:"ماكرون يصب الزيت على النار في المنطقة وشرق المتوسط محادثات تركية يونانية عسكرية لوقف التصعيد في شرق المتوسط"، متبعا:"أن أفعال ماكرون تطيل فترة الوصول إلى الحل".

وأشار أكار إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سلطة تخوله وضع قواعد أو تغيير شيء، ولا تعيين حدود، في إشارة له بتصريحات الاتحاد الأوروبي حول قضية شرقي المتوسط.

وأكد الوزير التركي أن اليونانيون مترددون ويبطئون الوصول لحلول حول قضية شرقي المتوسط، بوضع شروط مسبقة للحوار، في ظل دعم تركيا للحوار حتى النهاية.

والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت أمس الخميس، أن مسؤولين أتراك ويونانيين اجتمعوا في مقر حلف شمال الأطلسي، لإجراء محادثات تهدف إلى منع المزيد من التصعيد العسكري في شرق المتوسط.

