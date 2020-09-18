البيت الأبيض: 5 دول عربية أخرى تدرس “بجدية” التطبيع مع إسرائيل

قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، بعد توقيع الإمارات، والبحرين اتفاقين، خلال الأسبوع الجاري، وفق ما نقلته “رويترز”.

ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، التي نقلت الرئيس، دونالد ترامب، أمس الخميس، إلى ولاية ويسكونسن، لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع نونبر المقبل. لكنه قال إن ثلاثا منها في المنطقة. ولم يخض في التفاصيل.

وتحدث ترامب بتفاؤل عن موافقة المزيد من الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد اتفاقي الإمارات، والبحرين.

ويحتمل أن يأتي الدور على عمان، التي حضر سفيرها حفل البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي، وتوقع ترامب، في ذلك اليوم، أن توافق السعودية في نهاية المطاف على اتفاق من هذا القبيل.