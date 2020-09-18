كورونا ينهي حياة رئيس جامعة عبد المالك السعدي وأمزازي يقدم تعازيه

أودى فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، بحياة رئيس جامعة عبد المالك السعدي، في ظل استمرار ارتفاع الوفيات الناجمعة عن الفيروس.

وأعلن اليوم الجمعة، عن وفاة محمد الرامي، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بتطوان، بعد أيام من الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعازيه إلى أسرته والى كافة زملاء وأصدقاء الفقيد، باسم وزارته.

يشار إلى أنه إلى حدود أمس الخميس، وصل عدد وفيات كورونا في المغرب إلى 1714 حالة، في الوقت الذي تسجل البلاد 260 حالة حرجة 44 منها تحت التنفس الاصطناعي.