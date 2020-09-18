على الرغم من الانتقادات.. فاتي جمالي مصرة على الغناء وتصدر أغنية جديدة

عادت الممثلة، فاتي جمالي، إلى الغناء، في ثاني تجربة في مسارها، عبر إصدار أغنية جديدة، على الرغم من الانتقادات الكثيرة، التي لحقتها بعد أغنيتها الأولى “غلطة كبيرة”.

وتروج فاتي جمالي لأغنيتها الجديدة “عفوا”، بنية إصدارها، يوم غد السبت، في الساعة السابعة مساء.

وتعاملت فاتي جمالي في الأغنية الجديدة مع كاتب الكلمات، ​عادل أصيل، و​الملحن، عاطف زيانشي، فيما أخرج الكليب ​سعيد موساريا.

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وكانت فاتي جمالي قد أصدرت أول أغنية في مسارها الفني، بداية السنة الحالية، وتلقت بسببها انتقادات بالجملة، دعتها إلى الابتعاد عن الغناء بشكل كلي، لأنها لا تمتلك مهوبته، غير أنها لاتال مصرة على الاستمرار.

وأصيبت فاتي جمالي، سابقا، بفيروس كورونا، ثم خضعت للحجر الصحي في منزلها، قبل أن تعلن تعافيها التام.

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