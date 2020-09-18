بعد فاجعة مقتل عدنان.. نشطاء يطلقون مبادرة “إنذار” لإنقاذ الأطفال في حالات الاختفاء

تحولت فاجعة الاعتداء، ومقتل الطفل عدنان، إلى مبادرة مدنية من أجل إحداث نظام إنذار، يسمح بإطلاق إنذارات واسعة الانتشار في حالة تعرض أي طفل للاختطاف، أو الاختفاء بما ينذر بتعرضه للخطر، وسط مطالب بإضفاء غطاء تشريعي عليها، لتعزيز حماية الأطفال المغاربة.

القائمون على المبادرة، التي تحمل اسم “إنذار”، قالوا إن حياة الطفل عدنان لا يمكن أن تذهب هباء، وفي حالة حدوث اختطاف لطفل آخر، فإن رد فعل المجتمع والسلطة يجب أن يكون سريعا، وحازما، ووفق بروتوكول يضمن أقصى إمكانيات إنقاذ المختطف قبل أن يلحق به أي أذى.

ويرى القائمون على المبادرة نفسها أن كل ثانية تعني الفرق بين الحياة والموت، والطمأنينة والخوف، والسلامة والهلاك، إذ يصبح إخبار المجتمع، والسلطات المختلفة بحادث الاختطاف، وترتيب إجراءات البحث عن المختطف، وطريقة تبادل المعلومات أمرا لا يتحمل التأخر، أو التضارب، أو الروتين البيروقراطي.

وتستند مبادرة “إنذار” على ما تراكم في العالم من تجارب إنذار الاختطاف، خصوصا التجربة الأمريكية المعروفة بـ “إنذار آمبر”، من أجل البناء على التجارب الدولية مع مراعاة الشروط المحلية لتحديد التشريعات، والإجراءات الضرورية، ليتوفر المغرب على نظام إنذار بالاختطاف، يضمن أقصى درجات الفعالية، ويتيح الوصول إلى المختطفين سالمين في أقصر الآجال.

المبادرة ذاتها، التي أطلقها الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي، غسان بنشيهب، لقيت تفاعلا واسعا من قبل الحقوقيين، والخبراء القانونيين، والبرلمانيين، وسط سعيهم إلى التوعية بها، وجمع اقتراحات، وإجراءات تجعلها تصل إلى مرحلة التشريع، والاعتماد بما يمكنه أن يخلق الفرق، وأن يعيد الابتسامة، والفرح إلى أهل أي طفل يتعرض للاختطاف، ولمجتمعه المحلي، والمغرب بشكل، عام ويجنب البلد تكرار فواجع أخرى مثل فاجعة عدنان من جهة، ويردع كل من سولت له نفسه أن يرتكب هذا الفعل الشنيع من جهة أخرى.