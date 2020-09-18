حورة: إصابة طفل إثر سقوطه عن علو طابقين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه للسقوط عن علو طابقين في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأحيل الطفل المصاب إلى عيادة محلية، وهناك قدم طاقم طبي الإسعافات الأولية وهو يعاني من جراح في أنحاء جسده.

هذا، وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.